Gattuso punta ad alcune conferme per la sfida contro il Mantova: tutto pronto per il primo match ufficiale

Dopo un precampionato perfetto, per la Lazio di Gattuso arriva il primo vero esame della stagione: il punto sulla squadra biancoceleste

La Lazio archivia l’estate delle amichevoli e si prepara finalmente a giocare per un obiettivo concreto. Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione è stato accompagnato da 6 vittorie in altrettante partite, con 23 gol realizzati e 6 subiti tra i test contro Lazio Primavera, Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli, Ostiamare e Frosinone.

Tra le indicazioni più interessanti lasciate dal precampionato c’è stata la crescita di Petar Ratkov. L’attaccante serbo, arrivato a gennaio e chiamato a giocarsi il proprio futuro nelle settimane estive, ha risposto con 6 reti, chiudendo la preparazione in vetta alla classifica marcatori biancoceleste insieme a Mattia Zaccagni.

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Adesso conta davvero: all’Olimpico arriva il Mantova

Domani sera alle 21:15 scatterà la stagione ufficiale dei biancocelesti in quanto, all’Olimpico, la formazione di Gennaro Gattuso sfiderà il Mantova nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Trattasi di una gara senza possibilità di appello nella quale il tecnico vuole vedere trasferiti sul campo i principi costruiti durante il ritiro.

Gattuso sembra intenzionato a ripartire dalle certezze maturate durante le ultime settimane, senza rivoluzionare immediatamente la squadra dopo gli ultimi movimenti di mercato e tenendo in considerazione l’eventuale innesto dal primo minuto dell’ultimo arrivato Davide Frattesi.

Le probabili formazioni di Lazio Mantova

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Pellegrini, Lazzari, Floriani Mussolini, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Dia. Allenatore: Gennaro Gattuso.

MANTOVA (4-3-3): Bardi; Radaelli, Cella, Meroni, Benaïssa-Yahia; Trimboli, Artioli, Vesentini; Jonathan Silva, Gliozzi, Cajazzo. A disposizione: Gasparini, Gemello, Tomasevic, Marai, Zuccon, Ignacchiti, Paoletti, Keïta, Majer, Ruocco, Falletti, Bragantini, Chinetti, Spinaccè, Mancuso, Mensah, Bayou. Allenatore: Francesco Modesto.