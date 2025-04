Rambaudi: «Quella di mettere Marusic davanti è una scelta giusta ed equilibrata»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è stata la scelta di Baroni di avanzare Marusic

Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni a poche ore dalla sfida tra Lazio e Parma.

LE PAROLE – Quella di mettere Marusic davanti, per esempio, è una scelta giusta ed equilibrata, in un momento in cui servono certezze. Castellanos? Intanto è un rompi scatole per gli avversari, va su tutti i palloni, in area c’è, sa leggere come posizionarsi; è un giocatore che vuole partecipare alla manovra, che vuole al palla.