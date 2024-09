Rambaudi: «Castrovilli? E’ PALESE che il calciatore sia indietro rispetto agli altri ma sono sicuro per lui di QUESTA COSA»

Rambaudi, l’ex calciatore biancoceleste esprime il suo parere riguardo il nuovo acquisto delle aquile e non solo

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi analizza la situazione della Lazio soffermandosi su Castrovilli e la sua esclusione dalla lista Uefa

PAROLE – Castrovilli? Bisogna valutarlo quotidianamente come fa Baroni. Come caratteristiche è più un trequartista, non un mediano. Giocando con due mediani, lui diventa meno utile per dare equilibrio alla squadra. Anche alla Fiorentina giocava mezzala, poi con Italiano a volte giocava trequarti. Lui ha qualità dalla metà campo in su. Dele-Bashiru? Deve studiare tanto per diventare centrocampista. La Lazio è corta a centrocampo, non ci siamo. E Baroni non ha neanche una grande scelta, nel senso che i due mediani non sono specializzati nel ruolo. E’ evidente che non sia bene Castrovilli, almeno adesso. Presumo che il suo tempo arriverà più avanti e magari adesso non ha il ritmo dei compagni. Mi restano grandi dubbi sul centrocampo della Lazio

Ad oggi Dele-Bashiru, per me non può fare il mediano. Il ragazzo ragiona da attaccante. Un po’ come Milinkovic, che nella sua Nazionale giocava trequartista, magari potrebbe fare un percorso da mezzala. Non è un paragone tecnico, ovviamente. Ma può lavorare per diventare un centrocampista. Cataldi? Mi ha un po’ deluso, non per la sua scelta, ma perché nella sua carriera pensavo potesse avere qualità migliori, non limitarsi a fare un po’ il compitino. Comunque ha trovato il suo habitat naturale con Sarri, perché difendeva sulla palla, come centrocampista che chiude le linee di passaggio