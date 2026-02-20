Rambaudi: «Darei fiducia a Provstgaard e Rovella contro il Cagliari! In attacco Ratkov…»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato della prossima gara di campionato in programma domani sera all’Unipol Domus

Si avvicina la sfida tra Cagliari e Lazio, in programma domani sera alle 20.45 all’Unipol Domus. Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Radiosei della prossima gara che giocherà la formazione di Sarri:

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera

DIFESA – «Provstgaard o Patric con Romagnoli? Dipende da come li vede in allenamento e poi anche dalle valutazioni che farà il tecnico sul doppio mancino. Io continuerei a dare fiducia Provstgaard perché l’ho visto in grande crescita, e farei quindi slittare a destra Romagnoli».

CATALDI O ROVELLA – «Dipende da cosa vuoi dalla partita, contro questo Cagliari. Io darei minutaggio dall’inizio a Rovella, anche se mi sarebbe piaciuto vederli giocare insieme, chiaramente in condizioni migliori. Credo che per caratteristiche, fisicità e strappi, quella di domani sia la partita di Dele-Bashiru; contro una squadra che gioca uomo contro uomo, lui attaccando la profondità potrebbe essere una chiave per scardinare la difesa del Cagliari. Detto ciò, sottolineiamo che la Lazio è superiore».

ATTACCO – «Davanti immagino ci saranno Isaksen, Maldini e Noslin; Dia e Ratkov sono indietro. Dia lo vedo più utile di Ratkov, magari nei 20-30 minuti finali, perché può darti attacco alla profondità».

CAGLIARI – «Il Cagliari è una squadra che se gli lasci ritmo, gioca; se invece l’aggredisci non ha la qualità di buttare la palla davanti e andare. Sono bravi nel rubare palla e ripartire in maniera veloce».