Radu si racconta a 360°, un estratto dell’intervista di domani VIDEO

Stefan Radu è il giocatore con più presenze nella storia della Lazio. Il difensore si è raccontato in unalunga intervista

Radu è l’uomo più presente nella storia della Lazio. 402 presenze, tante le maglie indossate, ma tutte col solito simbolo… Quello dell’Aquila. Il difensore, premiato ieri tra le mura di Formello, si è raccontato in un’intervista esclusiva per i microfoni dei canali ufficiali. Di seguito, un estratto delle sue parole che – domani alle ore 21 – andranno in onda integralmente:

«Come mi dovete chiamare? Come è più semplice, non lo so. In Italia mi chiamano tutti Stefan, in Romania Daniel. Come è più facile, basta che mi chiamate così».