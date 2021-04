Radu “re” a Formello: maglia speciale e maxi festeggiamenti FOTO

Stefan Radu re di Formello. Il giocatore biancoceleste è stato premiato per il record di presenze. Grande festa per lui

Grande festa a Formello per Stefan Radu. Oggi il giocatore biancoceleste è stato premiato con una maglia speciale per le sue 402 presenze con la maglia della Lazio. A consegnargli il riconoscimento Beppe Favalli, ex giocatore biancoceleste che il difensore romeno ha superato in classifica, arrivando al primo posto.

La maglia, un trono che lo ha reso re per un giorno e una maxi festa: tutto per celebrare il traguardo storico.