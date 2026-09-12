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Rabiot nel pre partita: «Mi alleno per fare i due ruoli! Dobbiamo giocare da squadra»

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3 ore ago

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Adrien Rabiot, giocatore del Milan, ha parlato nel pre partita del match della 4a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni

Adrien Rabiot, giocatore del Milan, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 4a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

POSIZIONE – «Avevamo parlato quando sono arrivato della mia posizione in campo, sia da trequartista che da mediano. Mi alleno per fare i due ruoli, poi dipende da come mi vuole far giocare il mister. Inoltre dipende anche da cosa ha bisogno la squadra, ma mi sento bene in entrambi i ruoli! A Torino non ho fatto bene, ma è legato anche alla mia condizione fisica che non è ottimale. Oggi starò vicino a Modric, ma dell’aspetto individuale importa poco. Dobbiamo giocare da squadra».

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