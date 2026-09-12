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Rabiot nel pre partita: «Mi alleno per fare i due ruoli! Dobbiamo giocare da squadra»
Adrien Rabiot, giocatore del Milan, ha parlato nel pre partita del match della 4a giornata contro la Lazio di Gattuso. Le dichiarazioni
Adrien Rabiot, giocatore del Milan, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 4a giornata di Serie A 2026/27 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
POSIZIONE – «Avevamo parlato quando sono arrivato della mia posizione in campo, sia da trequartista che da mediano. Mi alleno per fare i due ruoli, poi dipende da come mi vuole far giocare il mister. Inoltre dipende anche da cosa ha bisogno la squadra, ma mi sento bene in entrambi i ruoli! A Torino non ho fatto bene, ma è legato anche alla mia condizione fisica che non è ottimale. Oggi starò vicino a Modric, ma dell’aspetto individuale importa poco. Dobbiamo giocare da squadra».
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