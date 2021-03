Italia, via alle qualificazioni. Riparte il ballottaggio tra Immobile e Belotti

In vista delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, il ct Mancini deve sciogliere il solito dubbio. Chi tra Immobile e Belotti?

La 28ª giornata di Serie A sarà l’ultima prima della sosta per le Nazionali. L’Italia di Mancini sarà impegnata in tre gare di qualificazione in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. Si giocherà contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, e per l’occasione il ct ha convocato ben 38 giocatori.

Secondo La Stampa, il dubbio in attacco è sempre lo stesso. Con Kean e Caputo da outsider, la maglia da titolare andrà a uno tra Immobile e Belotti. Al ct l’ardua scelta.