Pruzzo e l’elogio a Lulic: «Mi sono rovinato il Capodanno…»

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, è stato travolto da un’ondata di polemiche per il suo elogio a Lulic

Una battuta che è diventata un caso. Pruzzo, ex attaccante della Roma, si è trovato ad elogiare il lavoro ed il ruolo di Lulic all’interno della Lazio, aggiungendo«è diventato il mio mito». Dichiarazioni che hanno portato ad una vera e propria sollevazione del popolo giallorosso, tanto da spingere alcuni tifosi a chiedere la rimozione del nome dalla Hall of fame.

A Il Messaggero, Pruzzo ha spiegato la sua posizione: «Ho detto che era diventato il mio mito perché un giocatore modesto, un operaio di questo gioco, aveva dimostrato quanto può essere utile in un contesto di alto livello come può essere quello di una finale. Era solo una battuta, un modo di dire in un contesto – come quello in cui intervengo la mattina a Radio Radio scherzoso. Tra l’altro posso giurare su quello che ho di più caro che alle otto di mattina non mi sono ricordato minimamente che Lulic aveva segnato il gol nella finale del 26 maggio. Chi mi conosce, sa che non mento. Ripeto, era un modo di dire».

«Chiedo scusa se qualcuno s’è sentito offeso. Lei non ci crederà ma mi sono rovinato il Capodanno. Sono tre giorni che mia figlia prova a tirarmi su il morale. È una cosa però che m’infastidisce oltremodo perché ho sempre avuto rispetto e affetto per i tifosi della Roma. Sono veramente dispiaciuto».