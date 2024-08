Provedel a LSC: «La reazione c’è stata, ma QUESTA cosa non deve più accadere». Le parole del portiere biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Ivan Provedel ha parlato della sconfitta della Lazio contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Abbiamo preso gol subito sia al primo tempo che al secondo, e questo ci ha messo in grande difficoltà. Purtroppo è una cosa che è accaduta oggi, anche domenica scorsa e non deve più accadere. La reazione c’è stata, non siamo riusciti a segnare ma non dobbiamo permetterci di regalare un gol così. I segnali ci sono, anche lo spirito e la voglia di seguire i dettami del mister. Dobbiamo continuare a farlo e aggiungere maggior applicazione per concedere di meno e segnare di più. Le perdite di tempo purtroppo fanno parte del gioco, il calcio è questo e va accettato, non deve innervosirci. La rabbia è quella di aver preso due gol in questo modo e di non essere riusciti a segnare.

L’identità la trovi e la crei con il tempo, sono andati via grandi giocatori e ne sono arrivati di nuovi di grande prospetto e giovani. Si stanno inserendo, noi li dobbiamo aiutare e seguire le richieste del mister. Dev’esserci comunque uno spirito che non ti deve permettere di prendere certi gol a inizio partita. In Serie A le squadre sono tutte migliorate, con il tempo la qualità esce fuori. Noi diventeremo ancora più compatti e otterremo i nostri risultati. Bisogna essere impeccabili sotto l’aspetto dello spirito e dell’applicazione, solo così facendo si può stare in partita e far vedere i veri valori di qualità».