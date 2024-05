Provedel a LSC: «Vedo una Lazio che vuole RECUPERARE strada. Quando sono stato fuori...»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste prima del match contro l’Inter

Ivan Provedel ha parlato così ai microfoni di LSC prima di Inter Lazio.

LE PAROLE – «Sto bene, finalmente, sono contento di essere qui e giocare. E’ stata lunga, più del previsto, mi sento bene e spero di dare il mio contributo in campo e spero di fare una grande prestazione per portare più punti possibili. Noi dobbiamo fare una gara perfetta, poi sarà il campo sarà a parlare. Quando non potevo scendere in campo ho cercato di stare il più possibile con la squadra. Vedo una squadra che sta cercando di fare il proprio meglio per fare più punti possibili, abbiamo strada da recuperare ma vedo una squadra che vuole farlo con intenzione, spero che vengo eseguito al meglio ciò viene chiesto dall’allenatore».