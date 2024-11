Provedel a Sky: «Lo spirito non deve mai essere sufficiente. Obiettivi? Siamo solo a un terzo del percorso»

Provedel, portiere biancoceleste, ha parlato dopo il fischio finale di Monza Lazio ai microfoni di Sky: le dichiarazioni

SCATTO MENTALE – «Ha ragione il mister. Lo scatto che cerchiamo di avere è questo, ma pensare di averlo fatto è un passo indietro. Possiamo fare sempre meglio. E’ stata una partita solida, ma ne siamo usciti con lo spirito. Non deve mancare, va alimentato e non deve essere sufficiente».

OBIETTIVI – «C’è tanta strada da fare. Siamo a un terzo del percorso, dobbiamo solo pensare a come fare le cose. Solo concentrandosi su come fare le cose dopo i risultati arrivano. Se uno pensa agli obiettivi si perde il focus centrale».

ORIZZONTE CAMBIATO – «Ci abbracciamo perchè siamo contenti. All’inizio anche noi non ci saremmo aspettati di trovarci a questo punto, ma è frutto del lavoro. Ci deve alimentare a livello di entusiasmo, ci dà consapevolezza e fiducia, quando lavori duro e segui un credo tutto questo si alimenta in positivo. Dobbiamo cavalcare l’onda, restare umili, solo così alla lunga resteremo in alto».