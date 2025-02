Provedel Lazio, Liverani: «Deve dare maggiore concretezza, serve che capisca una cosa»

Provedel Lazio, le parole di Fabio Liverani sul portiere biancoceleste dopo la pessima prestazione nel pareggio contro il Napoli

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di RadioSei della prestazione di Ivan Provedel in Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ci sono dei momenti in cui si deve avere maggiore concretezza, devi andare più in sicurezza; serve capire quando c’è bisogno di essere meno belli, senza regalare. La gestione del piano gara non è sempre uguale. Lo step che deve fare la Lazio, passa anche da queste cose