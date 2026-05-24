Intrigo in porta alla Lazio: Provedel verso l’addio, spunta la clamorosa pista Atalanta

Provedel potrebbe lasciare la Lazio nonostante un contratto in scadenza nel 2027! Si profila l’ipotesi Atalanta: i dettagli

Il calciomercato della Lazio si preannuncia infuocato e la rivoluzione potrebbe partire proprio dai pali. Le gerarchie della porta biancoceleste sono destinate a cambiare radicalmente, aprendo scenari del tutto inaspettati per la prossima stagione.

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Il futuro di Provedel e l’ombra di Maurizio Sarri all’Atalanta

Come svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il futuro di Ivan Provedel potrebbe essere lontano dalla Capitale. Con il giovane Christos Mandas da valutare e il promettente Edoardo Motta in rampa di lancio – su cui la società vuole puntare forte – l’estremo difensore friulano rischia di salutare Formello. Dietro questo possibile addio ci sarebbe la forte volontà di Maurizio Sarri, pronto a portarlo con sé nella sua nuova avventura sulla panchina dell’Atalanta, mentre il Napoli avrebbe deciso di mollare definitivamente.

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I numeri stagionali di Provedel e la sua importanza a Roma

La cessione del portiere rappresenterebbe un sacrificio doloroso. I numeri stagionali di Provedel ne certificano l’assoluto spessore nonostante l’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo da un po’ di tempo: con 27 partite in stagione. La sua importanza nello scacchiere biancoceleste è andata ben oltre le semplici parate, confermandosi un leader carismatico della retroguardia e un regista arretrato fondamentale per l’avvio della manovra.

Cosa lascerebbe alla Lazio il portiere Provedel in caso di cessione

L’eventuale partenza del numero uno aprirebbe una ferita tecnica profonda. Ciò che Provedel lascerebbe alla Lazio è un’eredità pesante fatta di grandissima affidabilità tra i pali, continuità di rendimento e una leadership silenziosa ma fondamentale all’interno dello spogliatoio. I tifosi tremano all’idea di perdere una delle colonne portanti degli ultimi anni.