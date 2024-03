Provedel a Mediaset: «In gare come queste contano gli episodi. Sull’andata ho questo rimpianto»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset dopo Bayer Monaco-Lazio, Ivan Provedel ha dichiarato:

PAROLE – «Un peccato che sia andata in questo modo perchè fino all’1-0 la partita era equilibrata. Qualcosa avevamo creato e concesso poco. Poi l’angolo per noi prima del secondo gol loro era netto, un peccato non se ne sia accorto nessuno. Non ci aggrappiamo però a questo episodio, sono stati bravi loro ma qualcosa abbiamo sbagliato anche noi. Quando giochi contro avversari di livello superiore la differenza la fanno i dettagli e gli episodi. Dovevamo sfruttarli e non l’abbiamo fatto. Loro sì e il risultato è stato questo rispetto all’andata dove potevamo concretizzare anche di più».