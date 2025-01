Protti estasiato dalla Lazio: «La sorpresa maggiore, mi aspettavo una partenza diversa. Derby? Ecco cosa aspettarsi»

Protti estasiato dalla Lazio: l’ex attaccante biancoceleste ha parlato così della squadra di mister Baroni. Le dichiarazioni

Igor Protti, ex attaccante biancoceleste, ha parlato così a Radiosei della situazione in casa Lazio.

LE PAROLE – «La Lazio è una piacevolissima sorpresa, aspettavo una partenza più complicata perché Baroni era alla prima occasione in una piazza così importante. Insieme alla Fiorentina è la sorpresa maggiore. Il derby prescinde dalla classifica, si gioca soprattutto a livello emotivo. La Lazio mi sembra una formazione molto competitiva. In avanti, anche senza il bomber da 25 gol, Isaksen, Castellanos e Zaccagni sono giocatori importanti e in mezzo al campo ci sono tutte le qualità che servono. Lo stesso dicasi in difesa dove Marusic resta una garanzia».