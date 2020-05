Proto, l’Anderlecht suona la carica per il portiere: la situazione

Proto, il portiere ha un contratto in scadenza con la Lazio nel 2021, l’Anderlecht vorrebbe riportalo in Belgio per finire la carriera

In vista della prossima stagione saranno molti i cambiamenti che verranno messi in atto soprattutto per quanto riguarda la porta. Thomas Strakosha è sicuro di mantenere il suo posto da titolare ma alcuni ragionamenti si stanno facendo per chi invece è dietro di lui. Silvio Proto infatti ha compiuto 37 anni e ha un contratto in scadenza nel 2021, lui stesso ha affermato che se non dovesse finire la stagione appenderebbe i guantoni al chiodo.

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, l’Anderlecht vorrebbe che l’estremo difensore tornasse in Belgio. Il portiere infatti ha trascorso in questo club la maggior parte della sua carriera e più di una volta ha pensato di chiudere la stagione lì. L’unico problema sono i cattivi rapporti attuali tra Proto e la dirigenza del club. In estate verrà sciolto anche questo nodo.