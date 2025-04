Probabili formazioni Genoa Lazio, le possibili scelte di Baroni: la situazione attuale

Condividi via email

Probabili formazioni Genoa Lazio, alla vigilia della partita con i liguri ecco le probabili scelte di Baroni: la situazione

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani nel tardo pomeriggio torna in campo la Lazio, la quale ha come obiettivo primario quello di dimenticare l’amarissima serata di giovedì contro il Bodo.

Ma quali dovrebbero essere le scelte di Baroni? Secondo quanto riporta Sky il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con l’unica punta che dovrebbe essere Castellanos, e a coprirgli le spalle saranno Marusic, Dia e Zaccagni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup; Messias, Thorsby, Miretti; Pinamonti. All.: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Romagnoli, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.