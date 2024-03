Probabili formazioni Frosinone Lazio, Martusciello con un grosso dubbio in difesa

Probabili formazioni Frosinone Lazio, un grande dubbio in difesa per mister Martusciello: le ultime in vista della gara

Ancora qualche dubbio di formazione in casa Lazio in vista della sfida al Frosinone in programma stasera, ultima prima della sosta per le Nazionali che precede la Pasqua.

Come raccontato ieri, Gila ha infatti saltato la rifinitura della vigilia, e oggi dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, al fianco dell’intoccabile Romagnoli, dovrebbe quindi esserci Casale, vista anche l’assenza di Patric.