Gila affaticato, salta la rifinitura del pomeriggio! Le condizioni verso Frosinone Lazio

Mario Gila out dall’allenamento odierno della Lazio alla vigilia del match contro il Frosinone: le sue condizioni

Ultime da casa Lazio alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Altra seduta per Martusciello, in attesa dell’arrivo di Igor Tudor, programmato per settimana prossima. Una seduta alla quale non ha preso parte Mario Gila.

Il difensore spagnolo, leggermente affaticato, ha infatti saltato la sgambata del pomeriggio ed è al momento in ballottaggio per un posto da titolare in vista di domani. Al momento, infatti, verrà aggregato ai convocati, ma potrebbe non scendere in campo.