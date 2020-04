PRIMAVERA Lazio, Menichini: «Seguiamo i ragazzi con attenzione»

Anche la Lazio Primavera è in attesa di conoscere il proprio destino: ecco le parole di mister Menichini

La morsa dell’emergenza Coronavirus ha stretto il calcio in tutti i suoi ranghi. Anche il campionato Primavera è fermo e le singole squadre sono in attesa di conoscere il loro destino. A Lazio Style Radio, l’allenatore della Primavera, Menichini:

«Come si allena la squadra? Gli abbiamo dato un programma, li seguiamo quotidianamente con grande attenzione. Sono esercizi di forza, possono allenarsi su tapis roulant e cyclette per mantenere la condizione. Poi piegamenti, addominali… tutto quello che si può fare ‘artigianalmente’. Chi ha un giardino può fare qualche corsetta, ognuno dipende dalle proprie disponibilità della casa dove vive. Sportivamente parlando, è brutto che non ci sia ancora una data. Non c’è un obiettivo: cerchiamo di mantenere la squadra in condizione in attesa di decisioni ufficiali. Il lavoro sul campo è una cosa, e a casa un’altra. In caso di ripartenza andrebbe ritrovata la condizione, servirebbe del tempo per allenarsi prima di tornare a giocare».