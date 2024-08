Prandi: «La Lazio MANCA in questo. Manca Luis Alberto, ma Dele-Bashiru...»

Andrea Prandi, giornalista di fede laziale, dice la sua sull’attualità del club biancoceleste: ecco che cosa ha dichiarato

Andrea Prandi ha così parlato della situazione della Lazio nella sua intervista a Radiosei.

LE PAROLE – «La squadra manca di tecnica, mi è mancato Luis Alberto, mi piacciono i numeri dieci che tengono il passo e che smistano il gioco. Ora siamo una squadra di grande gamba, Dele-Bashiru può essere il nostro Anguissa. Sono rimasto impressionato da Castellanos, poteva fare tre gol, l’ho trovato un giocatore rinato. I nuovi non mi hanno esaltato, non ho capito perché Tchaouna non abbia giocato di più. Folorunsho? Mi farebbe piacere venisse alla Lazio, ma se per far arrivare lui dobbiamo far uscire Cataldi o Vecino non mi sembrerebbe un’operazione giusta».