Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato del possibile interessamento viola per Giovani Lo Celso. Le sue dichiarazioni

Oggi è stato accostato alla Lazio il nome di Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham che piace molto alla Fiorentina di Commisso. Il ds della viola – Daniele Pradè – ha parlato così dell’argentino in conferenza stampa.

«Di Lo Celso non abbiamo mai parlato con il Tottenham. Che sia un calciatore forte lo sanno tutti. Il nostro è stato un mercato che abbiamo aggredito in maniera anticipata. Ancora dobbiamo fare delle uscite e poi valutiamo quelle che possono essere delle opportunità, se ci saranno delle opportunità. Ma la cosa importante è che oggi noi abbiamo questi calciatori, andiamo ad affrontare tante partite in un brevissimo tempo, perciò noi ci fidiamo di quelli che abbiamo, siamo contenti del gruppo che abbiamo».