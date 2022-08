Calciomercato Lazio, Lo Celso nome nuovo. Ma Luis Alberto...

Lo Celso è il nome nuovo in casa Lazio. Ma tutto si lega ancora a Luis Alberto: ma wcco qual è la situazione

Lo Celso. Questo, come evidenzia il Corriere dello Sport, sarebbe il nome nuovo in casa Lazio. Una trattativa complicata, ma forse non troppo. L’argentino è in uscita dal Tottenham, che potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sarebbbe nel mirino di Villarreal e Fiorentina, ma i biancocelesti avrebbero lavorato a fari spenti.

Ci sarebbe l’ok di Sarri, che anzi spingerebbe per il giocatore. Andrebbero però analizzati tutti gli scenari. In ballo ci sarebbe un salto di qualità importante, visto il valore del calciatore in questionee, ma non si può non pensare al bilancio. Ed ecco che il pensiero va allo stallo Ilic-Luis Alberto. La cessione dello spagnolo sbloccherebbe tutto, con la Lazio che dovrebbe decidere se puntare sul serbo o dirottare su Lo Celso. Ci sarebbe un accordo di base con Setti, disposto però ad aspettare sino al 15-20 agosto. Ma occhio alla concorrenza. Insomma, una situazione in evoluzione. Ma tutto potrebbe dipendere dal Mago e dall’assalto, possibile o no del Siviglia.