Portogallo, Pedro Neto tra i convocati del ct Ramos per l’Europeo U19

Pedro Neto è stato inserito nella lista dei convocati del ct del Portogallo Ramos per l’Europeo U19 del prossimo 14 luglio

Con il trasferimento al Benfica che sembra essere ad un passo, Pedro Neto si appresta a mettere da parte il mercato per concentrarsi sulla Nazionale. Il baby talento della Lazio è stato inserito tra i 23 convocati del ct del Portogallo Filipe Ramos per l’Europeo Under 19, in programma tra il 14 e il 27 luglio in Armenia. La squadra dell’attaccante, detentrice del titolo, giocherà nel gruppo A contro Italia, Spagna e Armenia. Il prossimo 8 luglio verrà stilata la lista definitiva dei 20 convocati.