Porto Lazio, manca sempre meno: i biancocelesti sono atterrati VIDEO

La Lazio è atterrata a Porto. Il prossimo impegno è quello del campo dello Stadio do Dragão con il walk around

La Lazio è arrivata a Porto. Mancano sempre meno ore alla sfida dello Stadio do Dragão e i biancocelesti si stanno preparando a questo match che si preannuncia accesissimo. La squadra di Sarri è atterrata in Portogallo, poi si trasferirà all’interno dell’impianto per il canonico walk around in attesa della conferenza del mister.