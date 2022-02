Lazio, terminato anche il walk around: tutto è pronto per domani FOTO

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha completato anche il giro di ricognizione sul prato dello Stadio Do Dragão: adesso è tutto pronto per la gara di domani

Atterraggio, dichiarazioni e walk around: la Lazio adesso deve solo aspettare. Prima mister Sarri ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa, accompagnato da Zaccagni, poi la squadra ha fatto un giro sul terreno dello Stadio Do Dragão.

Adesso è davvero tutto pronto per Porto–Lazio.