Ponciroli sulla corsa scudetto: «Mi piace la Lazio, può essere veramente la sorpresa». Le parole del conduttore radiofonico

Fabrizio Ponciroli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sullo stato di forma delle big di A, e si è soffermato anche sulla Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Il Milan e la Juventus devono puntare allo Scudetto, mi piace molto anche la Lazio. Mi piace perché c’è un anno in più per Sarri, se gli permettono di far giocare i suoi come vuole può essere una vera mina vagante. Può fare qualcosa di importante, tra le altre mi sembra quella che può essere veramente la sorpresa anche nonostante la partenza di Milinkovic. Non l’ho citata tra le candidate al titolo perché mi sembra ancora in alto mare. Il fatto che il 4 agosto non ci sia ancora il centravanti titolare, con tutto il rispetto per Belotti, è un problema e logora ancor di più il rapporto tra Mourinho e la società. Non è un gran bell’inizio se non permetti all’allenatore di lavorare con il suo centravanti».