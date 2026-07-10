Sergi Domínguez, Fabiani prepara l’offerta: distanza tra la Lazio e la Dinamo Zagabria sulla valutazione

Sergi Domínguez vicino al biancoceleste, la Lazio pronta a muoversi per chiudere la trattativa e dare un rinforzo a Gattuso per il post Gila

La Lazio continua a lavorare sul mercato in entrata e uno dei nomi più caldi per rinforzare la difesa dopo l’addio di Gila direzione Milan resta quello di Sergi Domínguez. Secondo quanto affermato da Matteo Moretto su X, il club biancoceleste starebbe preparando l’offerta ufficiale da presentare alla Dinamo Zagabria per il difensore spagnolo.

Il profilo del classe ’05 è stato individuato dalla società capitolina come una soluzione interessante per il reparto arretrato della squadra di Gennaro Gattuso. Giovane, mancino e con margini di crescita, Domínguez rappresenta un investimento di prospettiva, ma al momento la trattativa non è ancora arrivata alla fase decisiva.

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Sergi Domínguez, la richiesta della Dinamo Zagabria

Il nodo principale riguarda la valutazione del cartellino. La Dinamo Zagabria, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, chiede intorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire Sergi Domínguez. Una cifra considerata importante dalla Lazio, che sta lavorando per provare ad abbassare i costi complessivi dell’operazione.

La società biancoceleste, infatti, vuole impostare una proposta sostenibile e trovare una formula che possa avvicinare le parti. Al momento resta una leggera distanza tra i due club sulla valutazione del calciatore, ma i contatti sono attivi e la volontà della Lazio è quella di continuare a trattare.

Sergi Domínguez, Lazio al lavoro per abbassare i costi

La partita è quindi ancora aperta. La Lazio prepara l’offerta ufficiale, mentre la Dinamo Zagabria resta ferma su una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. La distanza tra le parti non viene descritta come ampia, ma servirà un ulteriore lavoro diplomatico per arrivare a una possibile intesa.

Il nome di Sergi Domínguez resta comunque centrale nei pensieri biancocelesti. Le prossime mosse della Lazio diranno se l’interesse potrà trasformarsi in un’accelerata concreta o se la richiesta della Dinamo Zagabria costringerà il club capitolino a valutare anche piste alternative.