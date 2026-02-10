Poli: «Sarri sta facendo un grande lavoro! Il tifoso biancoceleste merita più rispetto. Coppa Italia? Dico questo»

L’ex giocatore Fabio Poli ha parlato a Radiosei della partita tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani

Manca poco alla sfida, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Bologna e Lazio in programma domani alle 21 allo stadio Dall’Ara. Di questo e di tanto altro ha parlato l’ex giocatore Fabio Poli ai microfoni di Radiosei:

SARRI – «Credo che Sarri stia facendo un grande lavoro, ha dovuto affrontare tante difficoltà, il suo è stato un compito complicato da quanto accaduto in società. Non è facile affrontare un campionato di Serie A con tutti questi problemi che sono esplosi e senza poter migliorare la squadra. Probabilmente, se l’avesse saputo prima Sarri non avrebbe accettato, ma è evidente che lui abbia un cuore grande ed un forte legame con tifosi e piazza. Credo che abbiano ragione tecnico e giocatori, quando vedi che non ci sono programmi di crescita è un problema. In tutto questo, vista la gara con la Juventus, la sensazione è che si stanno comportando bene».

COPPA ITALIA – «Per domani, credo possa incidere più la condizione psicologica piuttosto che le condizioni fisiche. Il Bologna sentirà molto la pressione, queste non sono gare normali. O si va dentro o si va fuori. Credo che a livello emotivo, in questo momento, sia avvantaggiata la Lazio. Le due squadre si equivalgono, non c’è una grande differenza. Sicuramente il tifoso della Lazio ha più bisogno di questa vittoria, proprio per come si sta comportando la società. Quello della Lazio è un tifoso che dovrebbe essere rispettato un po’ di più».

