Basic rischia un mese di stop! Preoccupano le sue condizioni

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha accusato un fastidio di natura muscolare nella partita con la Juventus: i possibili tempi di recupero

Toma Basic, centrocampista della Lazio, è a rischio per il mese prossimo dopo aver accusato un fastidio muscolare durante l’ultimo incontro contro la Juventus. La sua prestazione è stata interrotta quando ha avvertito un dolore all’adduttore, ma per fortuna si è fermato in tempo, evitando un infortunio più grave. Ora, il giocatore di Maurizio Sarri è in attesa di ulteriori esami che chiariranno la gravità della situazione.

Le gare in cui Basic rischia di non essere disponibile

Il giocatore, che è una pedina importante nel centrocampo della Lazio, potrebbe essere costretto a saltare diverse partite cruciali nel prossimo mese. A causa del problema muscolare all’adduttore, è in dubbio per le sfide con Bologna, Atalanta, Cagliari e Torino. La situazione potrebbe evolversi, ma per ora c’è il serio rischio che Basic non possa contribuire alla causa prima della gara con il Sassuolo!

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Basic

La Lazio seguirà con attenzione l’evolversi delle condizioni fisiche di Toma Basic. Gli esami medici in programma nei prossimi giorni dovrebbero fornire un quadro più chiaro, ma per ora la priorità è quella di evitare un aggravamento del problema. La speranza è che la sua assenza non influisca troppo sulla parte centrale del campionato degli uomini di Sarri!

