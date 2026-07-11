Dominguez è il prescelto di Gattuso: distanza con la Dinamo Zagabria, le cifre

Sergi Dominguez resta l’obiettivo principale per il dopo Gila, passato ieri al Milan! La Lazio deve colmare la distanza sulle cifre richieste

La Lazio continua a lavorare con decisione per regalare a Gennaro Gattuso un nuovo difensore centrale dopo il trasferimento di Mario Gila al Milan. Il nome indicato come priorità assoluta è quello di Sergi Dominguez, centrale spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria.

Come segnalato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri si sarebbe svolto un incontro in Croazia tra le parti. Il confronto avrebbe consentito di compiere alcuni passi in avanti, senza però arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La trattativa è concreta, ma per concludere l’operazione servirà un ulteriore sforzo economico da parte della società biancoceleste.

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Dominguez, la Dinamo Zagabria chiede 14-15 milioni

La distanza principale riguarda la valutazione del cartellino. La Dinamo Zagabria, guidata nelle proprie scelte di mercato da Zvonimir Boban e dai suoi collaboratori, considera Sergi Dominguez un patrimonio importante e non sarebbe intenzionata a concedere particolari sconti.

La richiesta del club croato si aggirerebbe tra i 14 e i 15 milioni di euro. Una cifra condizionata anche dalla percentuale sulla futura rivendita che la Dinamo deve riconoscere al Barcellona! La Lazio avrebbe invece presentato una proposta da circa 10 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi alcuni bonus. L’offerta, pur rappresentando una base concreta per proseguire il dialogo, non è ancora considerata sufficiente per arrivare alla chiusura.

Dominguez ha già raggiunto l’accordo con la Lazio

Un elemento favorevole alla società biancoceleste riguarda l’intesa con il giocatore. La Lazio avrebbe infatti già raggiunto un accordo con l’entourage di Sergi Dominguez sulla base di uno stipendio da circa un milione di euro netto a stagione.

La volontà del difensore potrebbe quindi agevolare la trattativa, ma resta necessario trovare un punto d’incontro con la Dinamo Zagabria. I contatti sono destinati a proseguire nelle prossime ore, con il club capitolino chiamato ad avvicinarsi alle richieste economiche dei croati.

Accelerare permetterebbe alla Lazio anche di evitare l’eventuale inserimento di altre società interessate al centrale spagnolo, scenario che potrebbe complicare ulteriormente l’operazione.

Sergi Dominguez è la prima scelta di Gattuso

A spingere per l’arrivo di Sergi Dominguez sarebbe soprattutto Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore della Lazio lo avrebbe collocato al primo posto della lista dei sostituti di Mario Gila, considerandolo il profilo più adatto per caratteristiche tecniche e margini di crescita.

Per il momento, la dirigenza biancoceleste non avrebbe approfondito alternative concrete. Pietro Comuzzo sarebbe stato proposto, ma il suo profilo non avrebbe convinto pienamente la società e lo staff tecnico.

Tutti i riflettori restano dunque puntati su Sergi Dominguez. La Lazio ha compiuto passi importanti, trovando l’intesa con il giocatore, ma deve ancora aumentare la propria offerta per avvicinarsi ai 14-15 milioni richiesti dalla Dinamo Zagabria. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per capire se l’operazione potrà entrare nella fase conclusiva.

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