Piscedda si pronuncia sulla sfida contro il Milan e ha anche parlato di alcune individualità biancocelesti: le parole

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la sfida contro il Milan, prossimo appuntamento della squadra di Gennaro Gattuso in programma sabato alle 18:00.

L’ex biancoceleste ha parlato delle difficoltà della gara contro i rossoneri, ma anche di alcuni protagonisti dell’inizio di stagione della Lazio, soffermandosi in particolare su Floriani Mussolini, autore di un avvio convincente.

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Piscedda si concentra sull’imminente sfida contro i rossoneri

Secondo Piscedda, la sfida contro il Milan rappresenterà un test importante per capire il reale livello della squadra di Gattuso. Ecco le sue considerazioni in vista della sfida contro i rossoneri di Amorim:

LAZIO MILAN – «Lazio Milan è la prova del nove, la speranza è di fare un buon risultato, ma anche un pareggio andrebbe benissimo. Il Milan è una squadra che ancora non ho ben inquadrato, con umiltà, sacrificio e compattezza si potrà fare risultato. Certo, mancherà la spinta dei tifosi che in questo tipo di gare è necessaria».

FLORIANI E MARUSIC – «Cisse del Milan nel suo adattamento veloce alla Serie A ricorda anche un po’ il nostro Floriani. Non mi ha sorpreso, mi piace il terzino che spinge, lo preferisco a Marusic. Fossi il tecnico della Lazio punterei su di lui anche dopo il rientro del montenegrino. Lo ritengo più incisivo, poi ha 23 anni, non è giovanissimo».