Biglietti Venezia Lazio: arriva la decisione definitiva per il settore ospiti

Biglietti Venezia Lazio: è stata resa nota la decisione ufficiale in merito al settore ospiti. Le ultimissime

Nuove e rigide disposizioni di carattere pubblico investono il mondo del tifo organizzato e gli appassionati che seguono con passione le sorti della squadra biancoceleste nelle trasferte del campionato. Come comunicato ufficialmente dall’ONMS, l’organizzazione nazionale manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi riservata a tutti i residenti nella Regione Lazio sarà consentita esclusivamente per il settore ospiti e soltanto a favore dei possessori del programma di fidelizzazione ufficiale della società sportiva SS Lazio, rispettando rigorosamente i limiti numerici stabiliti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Un provvedimento mirato che regolamenta l’accesso sugli spalti in vista della prossima e attesa sfida in programma il 19 settembre alle ore 20:45, momento in cui la compagine capitolina scenderà sul campo per conquistare punti pesanti.

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Le disposizioni dell’ONMS sui biglietti per i sostenitori della Lazio

La nota diramata dall’organismo di controllo non lascia spazio a interpretazioni di sorta circa le modalità di acquisto dei tagliandi d’accesso allo stadio. I tifosi della Lazio residenti nel territorio regionale dovranno necessariamente fare i conti con paletti molto stretti, potendo acquistare il proprio posto sugli spalti unicamente all’interno del settore ospiti e previo possesso della tessera di fidelizzazione denominata Millenovecento Fidelity Card. La dirigenza e gli organi competenti monitorano con attenzione l’evolversi della situazione legata alla prevendita, invitando la tifoseria a rispettare le prescrizioni disposte per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Le limitazioni per i residenti nella Regione Lazio in vista della partita

Le direttive imposte dall’autorità di pubblica sicurezza confermano una linea di rigore assoluto per la gestione dei flussi di tifosi in trasferta. Per seguire dal vivo la Lazio nel prossimo impegno del 19 settembre, i sostenitori dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’ONMS, escludendo qualsiasi possibilità di acquisto di biglietti in settori differenti da quello appositamente dedicato agli ospiti. Lo staff e i giocatori restano intanto concentrati unicamente sul campo per preparare al meglio la sfida e regalare una grande prestazione ai propri tifosi.