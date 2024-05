Pioli, quale futuro per l’ex Lazio? La decisione del Milan non lascia dubbi

Pioli, quale futuro per l’ex allenatore della Lazio? Si va verso l’addio al Milan: lo vuole quella squadra in Serie A

Stefano Pioli, ex tecnico della Lazio, viaggia verso l’addio al Milan al termine della stagione. Come riferito da Nicolò Schira infatti, il club rossonero avrebbe deciso di cambiare allenatore e avrebbe avviato con lo stesso Pioli le pratiche per la risoluzione del contratto.

Pioli però sarebbe pronto a rimanere in Serie A: Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di portarlo al Napoli e avrebbe messo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.