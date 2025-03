L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha rivelato un aneddoto particolare su Simone Inzaghi

Giampiero Pinzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sull’attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, rivelando un aneddoto risalente ai tempi in cui giocavano insieme alla Lazio.

LE PAROLE – Se vedevo i presupposti? Sono schietto, zero. All’epoca ero ragazzino, però lo vedevo come il burlone della squadra. Poi è diventato uno dei migliori allenatori in circolazione, però tutti ci siamo chiesti come fosse possibile. Però è stato bravissimo, sta facendo grandi cose