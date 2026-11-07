Pinamonti ritrova il Napoli, una doppietta indimenticabile e un conto ancora aperto: i precedenti

Andrea Pinamonti ritrova al Maradona una delle squadre che ha colpito più volte nel corso della sua carriera. Tutti i numeri della punta classe 99′

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, rappresenta un appuntamento particolare per Andrea Pinamonti. L’attaccante biancoceleste conosce bene la formazione partenopea, affrontata numerose volte durante la propria carriera. Il bilancio racconta di alcune sconfitte pesanti, ma anche di una doppietta rimasta nella memoria dei tifosi dell’Empoli.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Pinamonti contro il Napoli: tutti i numeri dei precedenti

Sono 14 i precedenti in Serie A di Andrea Pinamonti contro il Napoli, nei quali il centravanti ha realizzato 3 gol senza fornire assist. Il bilancio complessivo delle sue squadre è di 2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

Le reti sono arrivate in appena due incontri: la doppietta realizzata con l’Empoli nell’aprile 2022 e il gol segnato con il Genoa nel dicembre 2024. Nei precedenti contro gli azzurri, inoltre, l’attaccante ha collezionato 1.113 minuti complessivi, 33 conclusioni e 10 tiri nello specchio della porta.

Pinamonti-Napoli, la doppietta del 2022 che ribaltò la partita

Il precedente più significativo risale al 24 aprile 2022, quando Pinamonti vestiva la maglia dell’Empoli. La squadra toscana, sotto di due reti contro il Napoli, riuscì a completare una rimonta clamorosa imponendosi per 3-2.

Il protagonista assoluto fu proprio il centravanti, autore di una doppietta decisiva. Un episodio che rappresenta ancora oggi il momento più importante della sua storia personale contro i partenopei: due reti nello stesso incontro e una vittoria conquistata dopo una situazione apparentemente compromessa.

Il primo gol arrivò all’83’, quando Pinamonti approfittò di un errore di Alex Meret, sorpreso dal pressing dell’attaccante mentre cercava di gestire il pallone con i piedi. Quattro minuti più tardi, all’87’, arrivò il definitivo 3-2: cross di Nedim Bajrami e conclusione vincente del centravanti. Una rimonta completata in appena sette minuti, che complicò ulteriormente la corsa scudetto della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Pinamonti contro il Napoli: il gol con il Genoa e le sconfitte più pesanti

L’altro episodio significativo risale al 21 dicembre 2024, durante Genoa-Napoli 1-2. Con i rossoblù sotto di due reti, Pinamonti riaprì la partita al 51′, sfruttando un assist di Vitinha e battendo ancora una volta Meret. Nonostante il gol, il Genoa non riuscì a completare la rimonta.

Tra i precedenti meno fortunati figurano invece il 4-0 subito con il Sassuolo nell’ottobre 2022 e soprattutto il pesantissimo 6-1 del Napoli al Mapei Stadium, datato 28 febbraio 2024. In entrambe le occasioni l’attaccante rimase a secco.

L’ultimo confronto risale al 17 gennaio 2026, quando il Sassuolo venne sconfitto per 1-0 al Maradona. Anche in quella circostanza Pinamonti non riuscì a trovare la rete

Il prossimo appuntamento al Maradona offrirà dunque a Pinamonti l’opportunità di migliorare un bilancio personale caratterizzato da tre reti, ma anche da numerose sconfitte. Per la prima volta affronterà il Napoli con la maglia della Lazio di Gennaro Gattuso, cercando di ripetere quanto di buono mostrato soprattutto nella storica rimonta dell’Empoli del 2022.