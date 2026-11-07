Di Canio:« Questa Lazio sta diventando una cosa poetica eppure carnale» – Lazio News 24

Paolo Di Canio, ex bandiera biancoceleste, ha parlato dell’attuale momento della Lazio che domani sfiderà il Napoli nell’undicesima giornata di Serie A

La Serie A si prepara ad assistere al big match dell’undicesima giornata, con lo stadio “Maradona” pronto a fare da teatro allo scontro d’alta quota tra il Napoli e la Lazio. Una partita caricata di tensione e significato, arricchita vigilia dopo vigilia da spunti di riflessione autorevoli.

A gettare benzina sul fuoco del dibattito tattico ed emotivo è stato Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni del quotidiano La Repubblica per analizzare la parabola dei due allenatori e il momento diametralmente opposto vissuto dalle due piazze.

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L’analisi di Di Canio sulle difficoltà di Allegri al Napoli

L’ex attaccante non ha usato giri di parole per fotografare il momento complesso che sta attraversando l’ambiente partenopeo e la sua guida tecnica. Secondo Di Canio, le perplessità attorno al lavoro svolto da Massimiliano Allegri ricordano da vicino un precedente illustre: «Mi sembra la storia di Ancelotti: ha cominciato a essere gestore e al Napoli ha fallito, poi è tornato grande al Real. Max è bravo a far convivere campioni, ma ora non ne ha tanti».

Un’analisi lucida che mette in evidenza le criticità strutturali degli azzurri, definiti come «un gruppo a fine ciclo» all’interno di un ambiente diventato ormai «elettrico».

La ricetta vincente della Lazio

Di umore e prospettiva totalmente opposti è la valutazione riservata alla compagine capitolina, rivelazione del torneo e attualmente in vetta alla classifica. Per Paolo Di Canio, l’alchimia creatasi nello spogliatoio biancoceleste porta l’impronta inconfondibile del proprio allenatore: «Gattuso è credibile per un gruppo di ragazzi umili e affamati. Sa strigliarli ma pure coccolarli, da fratello maggiore». Una leadership empatica ma rigorosa che sta trasformando la squadra in una realtà solida e temibile per chiunque.

Un mix poetico e carnale per la sfida dello stadio Maradona

Nel prosieguo del suo intervento, l’opinionista ha sottolineato le dinamiche ambientali e atletiche che stanno spingendo in alto i biancocelesti in vista della trasferta campana. L’assenza di pressione interna e il calore trasmesso dai sostenitori lontano dalle mura amiche creano, per Paolo Di Canio, «un mix paradossalmente perfetto».

La chiusura è un manifesto per il prosieguo della stagione: «Questa Lazio sta diventando una cosa poetica eppure carnale. Prima o poi perderanno una partita. Giocano una sola volta a settimana, possono durare a lungo». Un avvertimento chiaro per il Napoli e per tutto il campionato.