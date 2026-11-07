 Conferenza stampa Gattuso LIVE: tutte le parole alla vigilia di Napoli-Lazio
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Conferenza stampa Gattuso LIVE: tutte le parole alla vigilia di Napoli-Lazio

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Published 1 ora fa il 7 Novembre 2026
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Conferenza stampa Gattuso LIVE

Conferenza stampa Gattuso: quest’oggi l’allenatore della Lazio interviene ad un giorno dalla partita contro il Napoli di Massimiliano Allegri

Gennaro Gattuso dal Training Center di Formello presenta la sfida dello stadio Maradona contro la squadra di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Lazio interviene in conferenza stampa in vista della sfida dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Napoli. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

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Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

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