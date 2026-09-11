Pinamonti: «E’ un motivo d’orgoglio essere qui! Frattesi porta la voglia di vincere. Gattuso? Un determinato»

Andrea Pinamonti, attaccante biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Gli argomenti trattati

Domani alle 18 allo stadio Olimpico andrà in scena il match tra Lazio e Milan, valido per la quarta giornata di Serie A. Tra i protagonisti del match figurerà Andrea Pinamonti, alla ricerca del primo gol in biancoceleste, il quale ha affrontato diverse tematiche in un’intervista rilasciata a DAZN. Le sue dichiarazioni:

ARRIVO ALLA LAZIO – «Vestire questi colori è un grande motivo d’orgoglio, sono in un club dal blasone enorme. Non faccio promesse numeriche sulla quota reti, garantisco solo che darò l’anima in ogni secondo. Nell’ultimo campionato sono andato vicino alla doppia cifra. Le critiche esterne non mi scalfiscono, ognuno ha le proprie preferenze ed è libero di esprimersi. Sono fiero della mia strada, ma consapevole di avere ancora ampi margini di crescita».

FRATTESI ED ESPERIENZA – «Un giocatore come Frattesi trasmette la cultura della vittoria maturata nei suoi anni all’Inter. Dal canto mio posso offrire il bagaglio di partite accumulate negli anni, visto che non sono più un giovanissimo. La rosa conta molti ragazzi alle prime armi e voglio essere una guida a cui possano fare riferimento in qualsiasi momento».

IMMOBILE – «Rappresenta un’icona assoluta del nostro calcio. Non c’è ancora stato modo di sentirci, ma sarebbe un vero piacere dialogare con lui. Se dovessi chiedergli un parere, gli domanderei come sia riuscito a reggere e gestire una pressione così elevata per tantissime stagioni consecutive. L’obiettivo è ripercorrere le sue orme».

RICHIESTE GATTUSO AGLI ATTACCANTI – «Essere lanciato subito nella sfida contro il Genoa mi ha fatto sentire importante. Trovo che calarsi immediatamente nella mischia velocizzi il processo d’integrazione, e per questo sono grato al coach. Il mister preme molto sul tasto della determinazione: ci vuole feroci, desidera che pressiamo altissimi i portatori di palla per soffocare sul nascere ogni manovra avversaria. Ritmo e cattiveria agonistica sono i suoi capisaldi».

FORZA DEL COLLETTIVO – «Sono approdati qui profili di altissimo livello. La squadra è molto unita e questa intesa si riflette sul terreno di gioco. La coesione risulterà determinante per superare le fasi critiche che incontreremo durante l’anno. Non ci poniamo limiti a lungo termine, l’inizio è stato positivo ma la regola d’oro resta pensare esclusivamente a una gara alla volta. Alla fine faremo i conti».

SOGNO AZZURRO – «Ho collezionato un’unica presenza in Nazionale, un ricordo che custodisco con immensa fierezza. Difendere i colori del proprio Paese è l’aspirazione massima per qualsiasi atleta. Per ciò che riguarda le chiamate future preferisco non sbilanciarmi: la maglia azzurra va conquistata con le prestazioni sul campo. Io devo solo pensare a dare il massimo per il mio club, il resto verrà da sé».

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