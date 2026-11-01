Pinamonti: «Sono emozioni forti. Il gol è importante, per un attaccante è fondamentale, è stata una liberazione»

Pinamonti ha rilasciato un’intervista a DAZN nel post partita di Lazio-Cagliari per commentare il match andato in scena all’Olimpico

Nel post partita di Lazio-Cagliari ai microfoni di DAZN è intervenuto Andrea Pinamonti. Queste le sue parole:

IL SUO GOL «Sono emozioni forti, sappiamo l’importanza di questa partita, il Cagliari è una grande squadra e lo ha dimostrato in questa stagione. Il gol è importante, per un attaccante è fondamentale, è stata una liberazione».

LA STRADA E’ IL LAVORO «Sinceramente come ha detto il mister non ci interessa molto quello che dicono gli altri, quello che chiede il mister è di andare forte e tutti sono disposti a farlo. Siamo contenti per i 3 punti e il risultato».

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