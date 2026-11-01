Gattuso a DAZN: «Mi rende orgoglioso chi è entrato, hanno cambiato la partita. Mancano 12 punti al traguardo detto ad inizio stagione»

Gattuso ha rilasciato un’intervista a DAZN nel post partita di Lazio-Cagliari per commentare il match andato in scena all’Olimpico

Nel post partita di Lazio-Cagliari ai microfoni di DAZN è intervenuto Gennaro Gattuso. Queste le sue parole:

UNA PARTITA DIFFICILE «Oggi è stata una partita molto difficile, meriti al Cagliari, stavano a uomo sulla sinistra. Chi è entrato ha cambiato la partita con atteggiamenti e mentalità. Una partita importante per noi come tutte. Il Cagliari è una squadra fastidiosa che si chiude bene e riparte bene. Vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi».

L’INGRESSO DEI SOSTITUTI «Mi rende orgoglioso chi è entrato, con veemenza con voglia e questo per un allenatore è importante. E’ giusto che chi non gioca gli bruci, i cinque cambi hanno fatto la differenza. Potevamo muoverci meglio nel primo come fatto nel secondo tempo».

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LA CLASSIFICA «Son tutti là, mancano 12 punti al traguardo detto ad inizio stagione e dopo vedremo. Tutti stanno facendo fatica, le squadre sono tutte organizzate. Meglio che non la vediamo se no ci gira la testa».

LA MENTALITA’ DELLA SQUADRA «E’ una squadra che ci crede, lavora bene e sta bene insieme. Vediamo partite in cui ci danno poco campo, cominciano a capire il valore di questi giocatori, dobbiamo essere bravi una soluzione, a leggere la partita e non dare punti di riferimento. Quando abbiamo cominciato siamo usciti dalla Coppa, ma la squadra non ha mollato di un centimetro. La squadra corre senza lamentarsi, senza di questo siamo una squadra normale».

CRAGNOTTI E ZACCAGNI «Mi piacerebbe un giorno incontrarlo Cragnotti. Zac ha preso una botta, non era fluido per non rischiarlo lo abbiamo tolto. Si è dimostrato un grandissimo capitano, stanotte ha avuto un lutto, è morto uno zio e voglio fargli le condoglianze. Capisci che tipo di giocatori ho in questo momento. Oggi per lui non era una giornata positiva».