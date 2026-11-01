Isaksen a DAZN «Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì. Ora dobbiamo andare a studiare il Napoli»

Isaksen ha rilasciato un’intervista a DAZN nel post partita di Lazio-Cagliari per commentare il match andato in scena all’Olimpico

Nel post partita di Lazio-Cagliari ai microfoni di DAZN è intervenuto Gustav Isaksen. Queste le sue parole:

I SUOI GOL «Non mi importa come faccio gol, sono molto contento di aiutare la squadra, oggi era troppo fondamentale. Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì».

STAGIONE LUNGA «Sinceramente non pensiamo alla classifica, pensiamo a migliorare ad ogni partita, la stagione è ancora lunga, dobbiamo andare a casa studiare il Napoli perché è un avversario difficile».

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