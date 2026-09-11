Hanno Detto
Pinamonti racconta Gattuso: «Vuole ferocia, ritmo e cattiveria agonistica»
Pinamonti ha parlato dell’impatto con il nuovo allenatore Gattuso e delle richieste ricevute dal tecnico in vista delle prossime sfide
Domani alle 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Milan, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Tra i protagonisti del match ci sarà anche Andrea Pinamonti, arrivato in estate alla corte di Gennaro Gattuso e ancora alla ricerca del primo gol con la maglia biancoceleste.
L’attaccante ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, parlando del suo inserimento nella nuova squadra e del lavoro quotidiano con il tecnico. Ecco le considerazioni dell’ex Sassuolo sul suo nuovo allenatore.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità sugli infortunati e le parole di Immobile sulla nomina in Nazionale
L’attaccante biancoceleste ha spiegato le richieste di Gattuso
RICHIESTE GATTUSO AGLI ATTACCANTI – «Essere lanciato subito nella sfida contro il Genoa mi ha fatto sentire importante. Trovo che calarsi immediatamente nella mischia velocizzi il processo d’integrazione, e per questo sono grato al coach. Il mister preme molto sul tasto della determinazione: ci vuole feroci, desidera che pressiamo altissimi i portatori di palla per soffocare sul nascere ogni manovra avversaria. Ritmo e cattiveria agonistica sono i suoi capisaldi».
Le parole di Pinamonti raccontano l’identità che Gattuso vuole dare alla sua Lazio. Il tecnico punta su una squadra intensa, aggressiva e capace di recuperare il pallone il più vicino possibile alla porta avversaria, coinvolgendo anche gli attaccanti nella prima fase di pressione.
Per il centravanti biancoceleste l’impatto con il nuovo ambiente è stato quindi immediato, con la fiducia dell’allenatore arrivata fin dalle prime partite. Ora l’obiettivo sarà trasformare questa centralità nel progetto tecnico anche in gol e prestazioni decisive.
News
Identità e mentalità vincente: la ricetta di Gattuso per far ripartire il progetto Lazio
La Lazio cambia pelle a Formello! Il percorso di Gennaro Gattuso verso un’identità più aggressiva Domani andrà in scena l’attesissimo...
Pulisic torna a disposizione: Amorim annuncia il rientro dell’americano
Pulisic pronto a prendersi il palcoscenico dopo lo stop e la lunga pausa post Mondiali, l’attaccante del Milan è pronto...
Oltre i 90 minuti: come l’intelligenza artificiale sta cambiando l’intrattenimento online
Il fischio finale è arrivato da pochi minuti. La televisione mostra le interviste, mentre sul telefono compaiono già le statistiche...