Piccinini arbitrerà Lazio-Cagliari: nessun precedente in Serie A con i biancocelesti

Sarà Piccinini di Forlì il direttore di gara di Lazio-Cagliari.

La gara Lazio-Cagliari valida per la 35esima giornata di Serie A, in programma giovedì 23 luglio 2020 alle ore 21:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Marco Piccinini (sez. di Forlì). Assistenti: Longo – Scatragli. IV uomo: Di Martino. V.A.R.: Rocchi. A.V.A.R.: Costanzo.

Tra La Lazioed il direttore di gara romagnolo sarà il primo incrocio in assoluto in Serie A TIM. In passato, Piccinini ha però arbitrato due gare della Lazio Primavera: entrambe risalgono al 2014 e sulla panchina biancoceleste c’era Simone Inzaghi.