Petrucci: «Prestazione promossa? Assolutamente. Il calcio di Baroni è sempre propositivo»

Le parole del giornalista di Sky, Matteo Petrucci, sulla prestazione della Lazio di Baroni ieri al Tardini

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione in casa Lazio. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE– «Abbiamo parlato con la società, ma ha deciso di non intervenire nel post-partita. La società ha espresso in più occasioni il suo parere sul Var, credo non sia cambiato. Prestazione promossa? Assolutamente. Può sembrare un paradosso perché hai preso 3 gol, ma è stata forse quella in cui hai creato di più. È il calcio di Baroni, sempre propositivo. Se proprio devo perderle preferisco farlo dopo aver fatto la prestazione. C’è un po’ meno equilibrio, c’è disordine, ma la prestazione c’è sempre stata quindi non farei disfattismi».

NAPOLI– «Reintegri per il Napoli? Giovedì da regolamento basta essere tesserati, Akpa Akpro potrebbe essere convocato. Vecino no, neanche domenica e con l’Ajax. Dovrebbe tornare con l’Inter. Napoli – Lazio di domenica ha una sola soluzione, ovvero Dele-Bashiru di fianco a Guendouzi. Va formato da mediano, deve crescere, ma altre opzioni non ci sono. Durante la pausa nazionali è stato provato Patric da mediano, non so se Baroni ha altre idee in caso di emergenza »