Petrucci: «Dopo il primo gol ci sono state analogie con alcune partite recenti della Lazio. Anche con l’Inter...»

Le parole di Matteo Petrucci sul derby tra Roma e Lazio andato in scena ieri sera all’Olimpico

MATTEO PETRUCCI – «C’è sicuramente l’aspetto dell’approccio, quello tattico della squadra è stato superficiale, non come era stato sempre preparato. Dopo il primo gol ci sono state analogie con alcune partite recenti della Lazio, di una squadra che non si rialza subito dopo il primo episodio negativo. Anche con l’Inter al primo episodio negativo la Lazio si è sciolta».