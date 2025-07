Vieri compie 52 anni: gli auguri della Lazio al suo ex bomber. Il sentito messaggio del club nei confronti di uno degli attaccanti più forti del calcio italiano

Ci sono giocatori che, pur vestendo una maglia per un periodo di tempo relativamente breve, riescono a entrare nel cuore dei tifosi e nella storia di un club in modo indelebile. La loro permanenza è un lampo accecante, un’esplosione di talento purissimo che lascia un’eredità e un ricordo che trascendono la semplice durata della loro militanza. Christian “Bobo” Vieri per la Lazio rappresenta l’esempio perfetto di questo fenomeno.

Arrivato nell’estate del 1998 in una squadra già leggendaria, costruita dal presidente Sergio Cragnotti per dominare in Italia e in Europa, Vieri fu la punta di diamante, il finalizzatore implacabile di un’orchestra di talenti straordinari. In quella che fu una delle stagioni più emozionanti e iconiche della storia biancoceleste, la sua potenza fisica, unita a una tecnica sopraffina e a un senso del gol quasi disumano, lasciò un segno indelebile. Per un’intera annata, fu l’uragano che si abbatté sulle difese avversarie, il partner d’attacco perfetto in un reparto stellare, un vero e proprio trascinatore. La sua avventura romana fu breve ma intensissima, un concentrato di emozioni e gol pesantissimi che contribuirono a scrivere una pagina gloriosa della storia del club. Per questo, anche a distanza di decenni, il popolo laziale lo ricorda con affetto e ammirazione, celebrando il giorno della sua nascita come quello di uno dei suoi più grandi e indimenticabili campioni.

Christian Vieri, l’eroe trionfo nella Coppa delle Coppe 1999, spegne 52 candeline. Il centravanti bolognese, arrivato alla Lazio nell’estate 1998 dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, ha vestito la maglia biancoceleste in 28 occasioni realizzando ben 14 reti, una ogni 82 minuti. Nella sua unica stagione a Roma, l’ex centravanti della Nazionale, oltre al sigillo nella finale di Birmingham contro il Maiorca, risulta fondamentale nel finale di campionato dove mette a segno quattro gol nelle ultime cinque giornate guidando la Lazio nella lotta Scudetto, poi vinto dal Milan all’ultimo respiro.

GLI AUGURI DELLA LAZIO – Christian Vieri, l’eroe trionfo nella Coppa delle Coppe 1999, spegne 52 candeline. Il centravanti bolognese, arrivato alla Lazio nell’estate 1998 dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, ha vestito la maglia biancoceleste in 28 occasioni realizzando ben 14 reti, una ogni 82 minuti. Nella sua unica stagione a Roma, l’ex centravanti della Nazionale, oltre al sigillo nella finale di Birmingham contro il Maiorca, risulta fondamentale nel finale di campionato dove mette a segno quattro gol nelle ultime cinque giornate guidando la Lazio nella lotta Scudetto, poi vinto dal Milan all’ultimo respiro.