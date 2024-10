Perrone Lazio: «Viva la panchina! Baroni la sa sfruttare al massimo»

Le parole di Massimo Perrone al Corriere della sera sulla panchina della Lazio e sulle rotazioni e il turnover attuato da Baroni

Massimo Perrone sulle colonne dell’edizione romana del Corriere della Sera ha parlato delle rotazioni della Lazio e il turnover attuato da Marco Baroni. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Viva la panchina. Anche se continua ad avere meno giocatori degli altri (domenica vicino a lui erano in 9, vicino a Gilardino in 13), Baroni la sta sfruttando al massimo. Turnover esasperato, tre vittorie su tre in EL con le «riserve», zona Champions in campionato con i «titolari», e 7 gol su 26 (il 27%) arrivati dai subentrati. In Europa sono stati 2, Zaccagni col Nizza e Isaksen col Twente, in campionato 5: nessun’altra squadra in A ne ha fatti così tanti. Isaksen a Udine, Noslin in casa del Toro, Pedro con l’Empoli, ancora Pedro e Vecino col Genoa. Settant’anni in due, contratto in scadenza per entrambi, lo spagnolo e l’uruguayano aggiornano i loro numeri: Pedrito ha fatto cifra tonda con i club, 200 reti (comprese le 28 in Segunda B e Tercera con le riserve del Barça), e con la Lazio è 63° all time insieme a Mancini, Negro e Fraschetti; Vecino è a quota 12 in biancoceleste, quella dell’Inter è l’unica maglia con cui ne ha segnati di più (13, record vicino) ma in 127 partite contro 94».