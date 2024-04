Perin a Mediaset: «Vogliamo ritrovare quella scintilla giusta per ripartire»

Perin, il portiere bianconero nel pre gara della sfida con la Lazio rilascia a caldo alcune dichiarazioni indicando la via ai bianconeri

Ai microfoni di Mediaset, nel pre gara di Juventus-Lazio ha parlato Mattia Perin il quale analizza la partita e rilascia queste dichiarazioni

REAZIONE – «E’ giusto che ci sia delusione, se non ci fosse stata qualcosa non andava in noi. Abbiamo lavorato per far si che la delusione ci dia una scintilla per riaccendere quello che da qualche tempo non ritroviamo. Invece di pensare ai problemi cerchiamo di trovare la soluzione, mi auguro che ce la faremo».

SORRISO DI RABIOT – «Nulla da chiarire, sappiamo quanto tenga a questo gruppo e quanto si impegna. E’ un leader tecnico invidiabile, siamo contenti di averlo con noi. Mette sempre serietà, non crea nulla da chiarire».

GRUPPO ANCORA CON ALLEGRI – «Assolutamente, nessun tipo di problema. Cerchiamo di trovare la soluzione. Abbassando un po’ la guardia quando è sfuggito il sogno Scudetto ci siamo un po’ seduti. Non ritrovi la strada intrapresa di punto in bianco. Stiamo cercando di ritrovarla, speriamo già da stasera».